ماذا بعد كورونا..؟

جهينة نيوز:

توقّع اختصاصيون وخبراء قائمة بأبرز المخاوف المتوقع حدوثها بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد، منها ركود اقتصادي طويل الأمد، حيث تضمنت القائمة المتوقعة، ارتفاع معدلات البطالة، وظهور أوبئة أخرى تضرب العالم، وسياسة حماية اقتصادية جديدة، وانعدام المساواة والرفاهية.

وجاء كلام الخبراء هذا في تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي رصد وجهات نظر وآراء حوالي 350 مختصاً وخبيراً قاموا بدراسة توقعية للأشهر الـ18 المقبلة، وتحديد أبرز المخاوف وفقاً لاحتمالية حدوثها وأثرها على العالم واقتصاداته، حيث رجّح الخبراء أن يشهد العالم ضائقة اقتصادية واستياءً اجتماعياً خلال الـ18 شهراً القادمة، ما لم تتحد جهود القادة وقطاع الأعمال وصناع القرار لإدارة تداعيات كورونا، بما فيها أزمة المناخ والاضطرابات الجيوسياسية وتقييد حركة الأفراد والسلع.

ولفت الخبراء في التقرير إلى وجود مخاوف أيضاً من بروز الهجمات السيبرانية والاحتيال الإلكتروني، وانهيار أنظمة تقنية المعلومات كمصادر تهديد رئيسية، وذلك مع تسارع أتمتة قطاعات الاقتصاد التي فرضها انتشار الوباء، كما دعوا لاتخاذ إجراءات من شأنها رفع معدلات المساواة وتخفيف الضغوطات على الصحة النفسية للمجتمع، وتقليص الفجوات في حوكمة استخدام التكنولوجيا والنظم الصحية القابعة تحت وطأة ضغط مستمر.

في المقابل يرى التقرير أنه مع استئناف اقتصادات العالم لأعمالها، توجد فرصة حقيقية لتحقيق انتعاش بيئي ومستويات أفضل من المساواة الاجتماعية والاستدامة، ما يفتح الباب أمام عصر جديد أكثر ازدهاراً، بحال أخذ قادة العالم بزمام المبادرة من الآن.

الجدير بالذكر أن انتشار الفيروس التاجي سبّب شلل في الاقتصاد العالمي، وانخفاض كبير لأسعار النفط، فضلاً عن ارتفاع نسبة البطالة، وإغلاق المنافذ الحدودية.