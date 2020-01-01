مليارين و90 مليون ليرة حجم إيداعات مصرف التسليف بالسويداء

جهينة نيوز:

ارتفع حجم الإيداعات في مصرف التسليف بالسويداء ليصل مع نهاية الشهر الماضي إلى نحو 2 مليار و90 مليون ليرة.

وأشار مدير المصرف أدهم العطار في تصريح لوكالة "سانا" إلى أن الإيداعات توزعت بواقع مليار و630 مليوناً شهادات استثمار و464 مليوناً و800 ألف ودائع توفير عازياً حركتها الجيدة إلى الثقة بالمصرف وإقبال المواطنين على شهادات الاستثمار التي تصل فوائدها إلى 10 بالمئة.

ولفت العطار إلى عودة عملية منح القروض الشخصية لذوي الدخل المحدود فتم مؤخراً تنفيذ قروض بقيمة 155 مليون ليرة استفاد منها 173 مواطناً كانت أضابيرهم جاهزة للمنح وتوقفت خلال الفترة الماضية من جراء الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد القروض الممنوحة منذ بداية العام الحالي إلى 873 قرضاً بقيمة 785 مليون ليرة.