من دون أهداف.. الاتحاد والجيش يتعادلان تحضيراً لاستئناف الدوري الممتاز

جهينة نيوز:

في إطار التحضيرات لاستئناف الدوري الممتاز لكرة القدم أواخر الشهر الجاري تعادل فريقا الاتحاد والجيش من دون أهداف خلال لقائهما في مباراة ودية جمعتهما، أمس، في دمشق.

وكانت الفرق المحلية أجرت عدداً من اللقاءات الودية خلال الفترة القليلة الماضية في إطار التحضيرات ذاتها حيث فاز تشرين على الكرامة بستة أهداف مقابل لا شيء والوثبة على الطليعة بأربعة أهداف من دون رد وفاز الطليعة على الساحل وتشرين على جبلة بالنتيجة ذاتها بهدف من دون رد فيما فاز الجيش على الشرطة بثلاثة أهداف لهدفين والوحدة على الفتوة بثلاثة أهداف لهدفين.

ويحتل الجيش المركز الثالث على لائحة ترتيب الفرق حتى المرحلة السادسة عشرة برصيد 30 نقطة ويأتي الاتحاد في المركز السادس بـ 26 نقطة.