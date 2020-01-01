تسريب تقرير يُحدد موعد توفر لقاح كورونا

جهينة نيوز:

كشف موقع "Task & Purpose" الإخباري الأمريكي، عن تقرير مسرب من البنتاغون، يُشير إلى احتمالية استمرار التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد من قبل الجيش الأمريكي حتى عام 2021 على أقل تقدير، حتى توفُّر اللقاح في ذلك الوقت.

وجاء في التقرير: (أمامنا طريق طويل، مع احتمال حقيقي لعودة فيروس كورونا، لذلك يتوجب علينا الآن أن نعيد تركيز اهتمامنا على استئناف المهام الحاسمة، وزيادة مستويات الجهد، واتخاذ الاستعدادات اللازمة في حالة عودة ظهور فيروس كورونا بشكل كبير في وقت لاحق من هذا العام).

وأضاف التقرير المسرب: (تشير جميع المؤشرات إلى أننا سنعمل في بيئة فيروس كورونا المستمرة عالمياً في الأشهر المقبلة، وسيستمر هذا على الأرجح حتى تكون هناك مناعة واسعة النطاق، وبعض المناعة المكتسبة بعد الشفاء من الفيروس).

هذا ونقل الموقع عن مسؤول في البنتاغون، رفض الكشف عن هويته، إن الوثيقة لم يتم نشرها رسمياً، ويمكن أن تشهد تغييرات منذ تعميمها على القوات العسكرية في بداية شهر أيار الجاري، حيث أوصت بزيادة الاختبارات وكذلك توثيق تتبع ورصد نتائج علاج المصابين بالفيروسِ التاجي.