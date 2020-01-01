أودي تطرح سيارتها الفاخرة المخصصة لحماية الشخصيات الهامة

جهينة نيوز:

أعلنت شركة أودي الألمانية عن بدء مبيعات النموذج الجديد من سيارات A8 L Security المصفحة الفارهة في السوق الروسية وبعض أسواق العالم.

وتشير البيانات التي حصلت عليها بعض وسائل الإعلام إلى أن هيكل السيارة الجديدة يوفر حماية للركاب ضد الرصاص الخارق للدروع من عيار7.62 × 51 مم، وفق معايير VR9، كما يتوافق الزجاج المقوى لهذه السيارة مع معايير الحماية VR10، وله القدرة على صد الرصاص الحارق والخارق للدروع من عيار 7,62×54 ملم.

كما أن الإطارات الخاصة بهذه السيارة تمكنها من السير لمسافة 80 كلم وبسرعة 80 كلم/سا بعد تعرضها لإطلاق النار أو الثقب.

وزودت هذه السيارة من الداخل بالعديد من وسائل الرفاهية، وحصلت على شاشات وأزرار تعمل باللمس تمكن الركاب من التحكم بأنظمة الإضاءة والصوت ووضعيات المقاعد ودرجة حرارتها وأنظمة التكييف.

كما حصلت A8 L Security على محرك قوي بـ 8 أسطوانات، بسعة 4.0 ليترات وعزم 571 حصانا، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 6.3 ثا، والوصول بها إلى سرعة 210 كلم/سا.

وعلبة السرعة فيها أوتوماتيكية بـ 8 مراحل، ولها نظاما دفع أمامي ورباعي، أما سعرها في السوق الروسية فنحو 750 ألف دولار.

المصدر: fastmb