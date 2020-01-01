جريمة مروعة في ريف دمشق.. قتل أطفاله الثلاثة بمساعدة زوجته والأمن الجنائي يلقي القبض عليهما

جهينة نيوز:

وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق بدخول ثلاثة أطفال إلى مشفى المواساة مفارقين الحياة وهم:( قطر الندى) تولد 2016 و(محمد) تولد 2018 و (يزن ) تولد 2019، وادعى والدهم المدعو ( أحمد . ب) وزوجته (خالة الأولاد) المدعوة ( غزل. ق) أن الأطفال كانوا مصابين بالإسهال والإقياء الشديد، ولا يعلمان سبب وفاتهم.

وبعد إجراء الكشف الطبي ، ومن خلال التحقيق معهما من قبل فرع الأمن الجنائي بريف دمشق اعترفت الزوجة المدعوة ( غزل. ق ) بإقدامها بالاشتراك مع زوجها المذكور على محاولة قتل الأطفال الثلاثة بواسطة وضع مادة سم الفئران في طعامهم إلا أنهم لم يفارقوا الحياة في المرة الأولى فقام زوجها بإحضار مادة سامة سائلة تستخدم كمبيد للحشرات ومزج المادة السامة بشراب وطعام الأطفال إلا أنهم لم يفارقوا الحياة في المحاولة الثانية بسبب استفراغهم الطعام ، وعندما وجد الأب الأطفال انهم مازالوا على قيد الحياة قام بخنق الأطفال الثلاثة كل واحد على حدى عن طريق وضع يده على الفم والأنف وقطع التنفس حتى مفارقتهم الحياة بمساعدة زوجته التي قامت بتثبت أقدام الأطفال أثناء عملية الخنق .

تم إلقاء القبض على الأب المدعو ( أحمد)، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قتل أطفاله الثلاثة خنقاً بعد عدة محاولات لتسميمهم دون جدوى، وذلك بسبب خلافات عائلية بينه وبين زوجته المقبوض عليها لأن والدة الأطفال رفضت أخذهم لعندها.

وبدلالة المقبوض عليه تم إحضار آثار من المادة السمية التي استخدمها في محاولة قتل الأطفال وبمقارنتها مع عينة مأخوذة من جثث الأطفال تبين وجود نفس المادة السمية في أجسادهم.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهما، ويجري العمل على تقديمهما إلى القضاء المختص لينالا جزاءهما العادل.