ارتفاع أسعار الذهب في ظل توقعات اقتصادية قاتمة

جهينة نيوز:

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في ظل نمو الطلب على استثمارات الملاذ الآمن، مع اتضاح مدى الضرر الناجم عن فيروس كورونا في أعقاب بيانات قاتمة من اقتصادات رئيسية.

وارتفع الذهب اليوم في التعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1746.58 دولار للأونصة فيما ارتفع في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.4% إلى 1751.90 دولار.

وقال جيجار تريفيدي محلل أسواق السلع الأولية لدى "أناند راثي" للوساطة: "موجة صعود ما يسمى (لقاح الأمل) في الأسهم حل بها الضعف. الذهب يعود إلى المركز مع صدور بيانات اقتصادية ضعيفة".

وتبددت حالة التفاؤل التي أشاعتها بيانات مبكرة بشأن لقاح محتمل ضد فيروس كورونا، بعد أن أورد موقع إخباري طبي أنها غير كافية، مما أدى لهبوط الأسهم الأمريكية.

وتترقب الأسواق الآن محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، الذي عقد في 28 و29 نيسان الماضي، والذي سيصدر في الساعة 18:00 بتوقيت غرينيتش.

رويترز