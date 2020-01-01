جهينة نيوز:

العناق والاحتفالات بالأهداف محظور في الدوري الصيني

جهينة نيوز

سيفرض الدوري الصيني لكرة القدم حظرا على عناق اللاعبين المحتفلين بتسجيل الأهداف وعلى حضور الجماهير بعد إطلاق منافساته المعلقة إثر تفشي فيروس كورونا بحسب ما أشارت تقارير صحفية.

ويطمح الدوري الصيني إلى إطلاق موسمه مع نهاية حزيران أو مطلع تموز، فيما رسم مسؤولو كرة القدم المحليون خطة مفصلة للحفاظ على صحة اللاعبين.

وأبدى الاتحاد الصيني لكرة القدم اهتماما بطريقة عودة الدوري في كل من كوريا الجنوبية وألمانيا، حيث استؤنفت هناك البطولة برغم المخاوف الكبيرة من إعادة تفشي الفيروس.

وستقام مباريات الدوري الصيني دون جماهير، قبل السماح بدخولها تدريجا بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

ويتعين بعدها على المتفرجين الابتعاد لمسافة متر واحد على الأقل، بحسب يومية "بيجينغ يوث دايلي"، فيما يبتعد البدلاء أيضا عن بعضهم البعض مع وجوب ارتدائهم كمامات.

وأشار التقرير: "فضلا عن ذلك، ستلغي الرابطة التمائم (الأطفال)، والمصافحة بين الفريقين والصور الجماعية وباقي الأنشطة".

وتابع التقرير أن منطقة المصورين ستكون مختصرة بمنطقة وراء المرمى والخط الجانبي، "وبعد تسجيل الأهداف لا يسمح للاعبين التجمع والمعانقة، وسيتم استبدال كل الاحتفالات بالتصفيق".

وتحتاج خطط المنظمين إلى موافقة حكومية لانطلاق موسم كرة القدم.

وكان الدوري الصيني من المقرر أن ينطلق في 22 شباط، لكنه أصبح أول ضحايا الفيروس الرياضية بعد تأجيله إلى أجل غير مسمى في كانون الثاني، إلا أن كرة القدم الصينية تتجه لاطلاق بطولاتها بعد إعلان السلطات كبح العدوى المحلية.

المصدر: "أ ف ب"