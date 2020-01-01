اضرام النار في سيارات بضواحي باريس وشرطة مكافحة الشغب تنتشر بكثافة

الأربعاء, 20 أيار 2020 الساعة 12:12 | سياسة, عالمي

اضرام النار في سيارات بضواحي باريس وشرطة مكافحة الشغب تنتشر بكثافة

جهينة نيوز:

انتشرت شرطة مكافحة الشغب بأعداد كبيرة مع إضرام شبان النار في سيارات ببعض المناطق السكنية الفقيرة في ضواحي باريس أثناء الليل حسبما أظهرت تقارير إخبارية على الإنترنت وتغريدات على تويتر اليوم الأربعاء، وذلك وسط توترات تأججت بسبب العزل العام لاحتواء فيروس كورونا.

واشتعل فتيل التوتر في الضواحي بعد وفاة فتى يبلغ من العمر 18 عاما مطلع الأسبوع في حادث دراجة نارية بضاحية أرجونتوي.

وقال الادعاء في منطقة بونتواز، والذي يتولى الأمور القضائية في أرجونتوي، إن التحقيق في وفاة الفتى صبري شوبي لا يزال جاريا. وأضاف أن النتائج الأولية لم تظهر أن الدراجة النارية التي كان يقودها شوبي اصطدمت بسيارة للشرطة كما قال بعض أصدقاء الضحية.

ونشر سكان ضاحية بيزون القريبة مقاطع فيديو على تويتر يظهر فيها حريق كبير لكن لم تتضح تفاصيله.

وتعتبر ضواحي باريس بؤرا للغضب بسبب مظالم اجتماعية واقتصادية واتهامات للشرطة بالقسوة.


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