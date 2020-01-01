مختبر إماراتي يطور أداة لفحص "كورونا" باستخدام الليزر!

جهينة نيوز:

أعلن مختبر " كوانت ليز" في دولة الإمارات مؤخراً تطوير أداة جديدة تتيح إجراء فحوص جماعية فائقة السرعة خلال ثوان عن طريق "الليزر" وهو ما يسمح بتوسيع دائرة اختبارات "كورونا".

وقال الدكتور بروماد كومار قائد فريق الباحثين في المختبر الذي يدرس ويحلل خلال الأشهر القليلة الماضية التغيرات في بنية خلايا دم المصابين بالفيروس إن: "الأداة التي تستخدم المجهر الإلكتروني، ستسمح بإجراء الفحوصات على نطاق جماعي وتتيح صدور النتائج خلال ثوان".

وأورد أن الجهاز مناسب للاستخدام في المستشفيات والأماكن العامة مثل دور السينما ومراكز التسوق، ومع القليل من التدريب العملي. ونعتقد أنه سيشكل نقلة نوعية كبيرة في معالجة انتشار فيروس كورونا.

ويعزز هذا الكشف العلمي القدرة على تحديد حاملي المرض قبل أن يصبح معدياً ويشكل خطراً أوسع.