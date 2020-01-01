المؤسسة النسيجية تدرس بيع منتجاتها لموظفي الدولة بالتقسيط المريح خلال عيد الفطر

جهينة نيوز:

كشف الدكتور نضال عبد الفتاح مدير عام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية أن المؤسسة تدرس حالياً إمكانية السماح ببيع منتجاتها بالتقسيط لموظفي الدولة بقيمة /50/ ألف ليرة خلال عيد الفطر وتقسيط المبلغ بطريقة مريحة ومن دون فوائد، إضافة إلى دراسة إقامة منافذ بيع في كل شركة إلى جانب دراسة عودة الشركات للبيع الآجل من أجل زيادة مبيعات المؤسسة وشركائها، والأهم العمل على دراسة استثمار الصالات ووضع خطة لخفض تكاليف الإنتاج وغيرها من الإجراءات التي تسمح بتطوير عمل الشركات التابعة.

وقال عبد الفتاح لصحيفة الثورة بناء على ما سبق ذكره فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات ومنها ما وجهت به المؤسسة شركاتها بالتنفيذ الفوري، ولاسيما لجهة تأمين السلع الأساسية للمواطنين بما يعزز الدور الإيجابي لوزارة الصناعة في عمليات التدخل الإيجابي في السوق المحلية، حيث قامت شركة وسيم للألبسة الجاهزة بتوجيه صالات البيع لها للقيام بحملة ترويجية لمنتجات الشركة ومنح حسومات على المواد المبيعة فيها بمقدار 15% على قيمة الفاتورة التي تخرج من الصالة، والحال ذاتها ينطبق على شركة النايلون التي قدمت حسومات تصل نسبتها لأكثر من 10% على المبيعات.

ونوه عبد الفتاح أن الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً أثمرت عن عقود تسويقية مع الجهات العامة بلغت قيمتها الإجمالية بنحو 3.5 مليارات ليرة معظمها يتركز في ثلاث شركات التجارية الصناعية المتحدة(الخماسية) والدبس وشركة الألبسة الجاهزة (وسيم)، إضافة إلى شركتي النايلون والجوارب.