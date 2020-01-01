وزير الإسكان يحذر المطورين العقاريين من إلغاء التراخيص.. ويطالبهم بالمباشرة بالمشاريع!

جهينة نيوز:

طلب وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف من المطورين العقاريين المباشرة بمشاريعهم على أرض الواقع خلال عام من تاريخ حصولهم على الترخيص النهائي وحذّر من إلغاء ترخيص من لم يثبت الجدية خلال هذه الفترة.

ودعا الوزير خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري أمس إلى ضرورة التزام الشركات الحاصلة على رخصة مطور عقاري، للبدء بإحداث مناطق تطوير عقاري، قائلا «إن أحد المؤشرات المهمة يتمثل بجدية هذه الشركات بالعمل في مجال التطوير العقاري لانطلاقتها، واستمراريتها في إحداث مناطق ومجمعات عمرانية متكاملة الخدمات».

وأشار مدير الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري أحمد حمصي إلى موافقة الهيئة على منح الترخيص الأولي المشروط لشركتين، وعرض لعدد من الشركات الراغبة بالحصول على رخصة مطور عقاري، بعد دراستها في المديرية الفنية بالهيئة.

وبين أن الهيئة منحت الترخيص النهائي لإحدى الشركات، بعد أن حصلت على الموافقة الأولية أواخر العام الماضي، ودراسة طلب شركة لإحداث منطقة تطوير عقاري في منطقة المزة العقارية، بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء.

وألغى مجلس إدارة الهيئة 13 شركة العام الماضي لعدم المباشرة بأي مشروع على أرض الواقع.

يذكر أن عدد الشركات المرخصة كمطور عقاري بلغ 61 شركة، منها 6 شركات قطاع عام.