اصابات كورونا حول العالم تقترب من الـ 5 ملايين والوفيات نحو 325 ألفاً

جهينة نيوز:

أفاد موقع وورلد ميترز المختص بالإحصائيات بأن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد المسجلين في العالم بلغ صباح اليوم 4 ملايين و989 ألفاً و197 مصاباً فيما بلغ إجمالي الوفيات المسجلة 324 ألفاً و970 وفاة.

وفي التفاصيل كشفت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع خلال الـ 24 ساعة الماضية بواقع 797 حالة إلى 176007 فيما ارتفع عدد الوفيات بواقع 83 حالة إلى 8090 وفاة.

وفي الصين ذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم أنها تلقت تقارير عن تسجيل 5 حالات إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد 19 في البر الرئيسي الصيني من ضمنها حالة واحدة وافدة من الخارج سجلت في منطقة منغوليا بينما تم تسجيل الحالات الأربع المحلية الأخرى في مقاطعة جيلين.

وقالت اللجنة في تقريرها اليومي أنه لم تسجل وفيات مرتبطة بالمرض يوم أمس.

ومن جهتها قالت وزارة الصحة الهندية اليوم إنه تم الإبلاغ عن 140 حالة وفاة جديدة بسبب كوفيد 19 بالإضافة إلى 5611 حالة إصابة جديدة منذ أمس في البلاد ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3303 وإجمالي الاصابات إلى 106750.

وفي تايلاند أكدت السلطات ظهور حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الإجمالي إلى 3034 فيما لم تسجل البلاد أي وفيات جراء الفيروس.

وقالت وزارة الصحة الباكستانية أنه تم تسجيل 28 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 965 كما تم تسجيل 1853 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 45770.

وفي فنزويلا أعلن وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز أنه تم رصد 131 حالة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية وهو أكبر عدد يتم تسجيله في يوم واحد حتى الآن فيما لا يزال اجمالي الوفيات عند عشر حالات.

وقال رودريغيز إن بلاده فرضت حظراً جديداً للتجول في عدد من البلدات الواقعة على حدودها مع كولومبيا والبرازيل بعد أن شهدت قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا عزاها المسؤولون بالأساس إلى المهاجرين العائدين.

وفي موريتانيا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة المصابين إلى 131 بينهم 4 وفيات.