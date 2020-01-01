السفير علي: صفحات التواصل الاجتماعي اجتزأت حديثي بغرض التشويق

جهينة نيوز:

نفى سفير سوريا في لبنان علي عبد الكريم علي ما نقلته وسائل إعلام لبنانية عنه بشأن الكهرباء وتزويد لبنان بالطاقة.

وقال علي: إن صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي اجتزأت الحديث، واستخدمت العبارة كعنوان بغرض التشويق، وفقاً لما نشرته إذاعة "شام إف إم".

وأوضح علي أنه ربط إمكانية تأمين التيار الكهربائي على مدار الساعة في سوريا، برفع العقوبات والحصار الاقتصادي الجائر المفروض على البلاد.

وأشار إلى أن سوريا كانت قادرة على تقديم الكهرباء للبنان مقابل مبالغ مالية محددة، لكن العقوبات حالت دون ذلك، معتبراً أن ذلك إن تم في الوقت الحالي، فلا يجب أن يكون على حساب المواطن.