مطالب بوضع حد أقصى للأجور الفلكية للاعبي كرة القدم في أوروبا

جهينة نيوز:

أعلن رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، فريتس كيلر، الثلاثاء، عن أنه سيقدم طلباً للاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" من أجل وضع حد أقصى للأجور في الكرة المستديرة الأوروبية.

وقال كيلر للصحافيين: هناك رواتب وتعويضات غير معقولة ولم تعد ذات مصداقية، لينضم إلى مواطنه الرئيس التنفيذي القوي لنادي بايرن ميونيخ كارل هاينتس رومينيغه الذي يطالب بدوره بوضع حد أقصى للرواتب.

وأضاف: نحن بحاجة إلى الحديث عن حد أقصى للرواتب، ولهذا السبب سنكتب رسالة إلى رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة (السلوفيني) ألكسندر تشيفيرين".

ورأى كيلر أن الاتحاد الأوروبي "يويفا" وحده يمكنه وضع حد لارتفاع الرواتب التي هي جزئياً من كوكب آخر.

وحذّر رئيس الاتحاد من أن هذا الحد الأقصى للرواتب يجب أن يتماشى مع قوانين الاتحاد الأوروبي وأن تنفذه أيضاً المملكة المتحدة، حيث توجد العديد من الأندية الأوروبية الغنية.

كما دعا كيلر إلى إصلاح قواعد اللعب المالي النظيف، قائلاً: نحن بحاجة إلى جعل كرة القدم الاحترافية قريبة جداً من الناس.

وأضاف: إن الأزمة الصحية الحالية كشفت عن مشكلات كثيرة في عالم كرة القدم، طغت عليها في السابق الأرقام القياسية في مبالغ الانتقالات.