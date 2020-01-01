هل خان "راكيتيتش" برشلونة؟؟؟

جهينة نيوز:

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أمس الثلاثاء، أن مسؤولي برشلونة يشتبهون في خيانة الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط الفريق للنادي الكتالوني.

وخرج راكيتيتش، الإثنين، بتصريحات طالب بموجبها خروج رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، أو السكرتير الفني إريك أبيدال، لنفي الأنباء المتداولة عن رحيله هذا الموسم.

ووفقاً للصحيفة الإسبانية، فإن برشلونة تفاجأ بتصريحات راكيتيتش، لا سيما وأن الإدارة اجتمعت باللاعب البالغ 32 عاماً ووكيله هذا الشهر، وتم إبلاغه بعدم التفاوض نهائياً على رحيله.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة أبلغ راكيتيتش أيضاً أنّه لم يتلق أي عرض بشأنه خلال الأشهر الأخيرة.

وأوضحت أن إدارة برشلونة تشتبه في أن راكيتيتش تفاوض مع أندية أخرى، من دون أن يبلغ مسؤولي النادي بذلك.

وذكرت أنه خلال السنوات الماضية، لم يتلق لاعب الوسط سوى عرضين، من يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، واللاعب رفض الرحيل.

وتحول راكيتيتش إلى لاعب ثانوي في صفوف نادي برشلونة هذا الموسم، واكتفى بالمشاركة في 21 مباراة فقط، صنع فيها لزملائه ثلاثة أهداف