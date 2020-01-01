غداً.. الحرارة منخفضة في الساحل وأعلى من معدلاتها ببقية المناطق

جهينة نيوز:

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحدود 8 إلى 10 درجات مئوية، حيث لا تزال البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق مع مرتفع جوي شبه مداري مرفق بكتلة هوائية حارة وجافة في طبقات الجو العليا.

وتوقّعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها، صباح اليوم، أن يكون الجو حاراً وصحواً بشكل عام وسديمياً شديد الحرارة في المنطقة الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز الـ 40 كيلومتراً بالساعة أحياناً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية مثيرة للغبار في تلك المناطق والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما غداً فتميل درجات الحرارة للانخفاض في المناطق الساحلية بينما تبقى الأجواء الحارة في بقية المناطق وتكون أعلى من معدلاتها بحدود 7 إلى 10 درجات مئوية ويكون الجو صحواً بشكل عام وسديمياً في المنطقة الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة أيام…

الأربعاء الخميس الجمعة

دمشق 38 /23 38 /22 37 /18

القنيطرة 34 /21 34 /20 33 /16

درعا 38 /23 38 /22 37 /18

السويداء 36 /22 36 /21 35 /17

حمص 37 /20 37 /20 36 /16

حماة 40 /21 40 /21 39 /17

الحسكة 39 /21 39 /21 39 /17

اللاذقية 36 /22 35 /21 31 /17

طرطوس 36 /23 35 /22 31 /18

حلب 39 /25 39 /24 38 /20

إدلب 38 /25 38 /24 37 /20

دير الزور 43 /26 43 /25 42 /21

الرقة 42 /24 42 /23 41 /19