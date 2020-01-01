أبراج الأربعاء 20 أيار مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود 20-5: يحتل مرتبة من الحرية والنظام ومتعاون ويتمتع بأسلوب حياتي منظم ويكره الفوضى ويبحث عن مغامرة بالحياة والقراءة والأفلام.. الحركة شعاره والملل عدوه.

للبعض انتقال جغرافي أو عملي وإعادة النظر بعلاقات قديمة وعقارات وممتلكات وإعادة حسابات تحمل عنصر المفاجأة واحتمال سفر.. سنة بشكل عام يجب أن تكون حذراً ومتحفظاً وفيها استقرار ومساعدة من شخص واستفادة من فرص وتجدد علاقات جديدة وغرباء.

الحمل:

جرّب أن ترفع معنوياتك وبعدها تسير بأمورك واشتغل على الصراحة من دون إحراج الأصدقاء.. أخبار جيدة ومكاسب مالية وتزيد من رصيدك.. وتنقل بأمور مالية بسبب تراكمات أو أعطال وللبعض هبة أو حدث فيه أمور مالية، ويبدو أنّك تبالغ بالرهان على الارتجالية لأنك تحصل على فرصة لتحقيق أمنياتك لأنّ القمر انتقل إلى الثور.

الثور:

اجتزت عتبة الامتحانات الفلكية واليوم بإمكانك متابعة مابدأت به سابقاً وتقوم بخطوة جديدة تناسبك على صعيد شكلك أو تغيير مكان إقامتك.. يوم جيد وأفضل من السابق.

الجوزاء:

تحديات وربما حوادث عابرة في عقر دارك، اليوم طباعك متقلبة ولايوجد حماية فلكية، جرب الاسترخاء ولا تبدأ بأي مشروع.. تأخير وإلغاء مواعيد واحتمال أمر يتعلق بقصة فيها إرهاق وتكثر مسؤولياتك وواجباتك.

السرطان:

اتصالات مثمرة وتلتقي بأصدقاء ومشاريع وتجلس على طاولة حوار أو تناقش أمراً شخصياً أو عائلياً.. نهار جيد لتوسيع دائرة معرفتك وتلتقي صداقات من الماضي.. بكل الأحوال انتبه من الإرهاق وجرّب أن تلطف الأجواء.

الأسد:

لايحتاج نهارك إلى تسرع بل إلى تفكير قبل البدء بأي خطوة والتركيز على أعمالك وربما تعم الفوضى وتكثر الاصابع التي تشير إليك بسلبية.. تتعامل مع غرباء لذلك نظم أمورك ولاتخاف التحدي.

العذراء:

تتحسن الأجواء وتحصل على تأييد وربما تستقبل زواراً أو تسافر وتكثر طموحاتك وتزداد خطواتك.. أخبار رائعة وتزداد الرغبة والعاطفة.. احتمال عائد من سفر وحركة وتنقلات واستقبال ووداع وكلمة وفكرة ذكية لديك اليوم.

الميزان:

نهار مشجع ويحفزك على خوض مجالات جديدة من خلال عملية تجارية أو ضرائب أو فواتير أو شخص نافذ.. خبر جميل وتسوية أو مصالحة لكن لن تحصل على جواب نهائي.. عنوان نهارك اليوم يتعلق بالمال المال.

العقرب:

جدال وتأزم وورطة تندم عليها لاحقاً.. انتبه من الفعل وردات الفعل وانسحب من اي مغامرة ربما مشكلة قانونية.. اعتماد السلوك المرن هو الذي يجعل الأمور خالية من المتاعب.. تحتاج اليوم إلى حماية واستقرار وتعزيز علاقاتك اليوم سواء في الشراكة العاطفية أو المهنية.

القوس:

يبدأ نهارك بهموم متنوعة.. يوم حافل بالمسؤوليات وتجد فترات استراحة متقطعة .. دقق بالتفاصيل ولاتترك للغموض مكاناً، ولاتهمل صحتك احتمال أخبار مزعجة.. بإمكانك إنجاز عملك إن طلبت مساعدة، ربما لديك تنقلات كثيرة وعلاقات فيها تحدي من الضروري جداً أن تحمي كل شيء بحياتك اليوم.

الجدي:

نهار إيجابي وتتمتع بروح رياضية ولديك حظوظ وخبر ومفاجأة أو خبر يخص الولد للبعض... تصلح أخطاء وتعود عن قرارت غير حكيمة.. يوم خير وبركة وتخترق صفوف المنافسة بقوة وسرعة وتسهر مع أصحابك وأخبار جيدة تنشر ذبذبات إيجابية بنهارك.

الدّلو:

متشنج من حولك وتنشغل بقصة تعلق بالأهل أو المقربين.. وتقف مع العائلة مواقف إيجابية إن كنت هادئاً.. انتبه من الاحتكاك بالعائلة وفي الوقت ذاته انتبه من العزلة.

الحوت:

على صعيد فكرة حركة وتزداد اتصالاتك وزوار وأجواء مفرحة للقلب.. حركة وتواصل وأخوة وجيران وابتعد عن المزعجين لأن نهارك جيد.