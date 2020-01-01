ضحايا من الجيش الروسي اثر هبوط اضطراري لمروحية مي-8

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تعرض مروحية تابعة لها لهبوط اضطراري في ضواحي موسكو، ومصرع طاقمها متأثرا بجراحه.

وجاء في بيان وزارة الدفاع، اليوم الاثنين: "في 19 أيار/ مايو، حوالي الساعة 20:00، وأثناء أداء رحلة تدريبية على بعد 20 كيلومترًا من قرية كلين (ضواحي موسكو)، هبطت مروحية من طراز مي-8 تابعة للقوات الجوية الروسية اضطراريا فوق منطقة خالية من السكان، وقد لقي طاقم المروحية مصرعه متأثرا بجراحه نتيجة الهبوط الاضطراري".

وأضاف البيان: "وفقا للمعلومات الأولية، قد يكون عطل فني تسبب في الحادث"