ضحايا من الجيش الروسي اثر هبوط اضطراري لمروحية مي-8

الثلاثاء, 19 أيار 2020 الساعة 23:13 | سياسة, عالمي

ضحايا من الجيش الروسي اثر هبوط اضطراري لمروحية مي-8

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تعرض مروحية تابعة لها لهبوط اضطراري في ضواحي موسكو، ومصرع طاقمها متأثرا بجراحه.

وجاء في بيان وزارة الدفاع، اليوم الاثنين: "في 19 أيار/ مايو، حوالي الساعة 20:00، وأثناء أداء رحلة تدريبية على بعد 20 كيلومترًا من قرية كلين (ضواحي موسكو)، هبطت مروحية من طراز مي-8 تابعة للقوات الجوية الروسية اضطراريا فوق منطقة خالية من السكان، وقد لقي طاقم المروحية مصرعه متأثرا بجراحه نتيجة الهبوط الاضطراري".

وأضاف البيان: "وفقا للمعلومات الأولية، قد يكون عطل فني تسبب في الحادث"


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