مستوطنون يقتحمون قرية جنوب نابلس ويحرقون المحاصيل الزراعية

الثلاثاء, 19 أيار 2020 الساعة 22:53 | سياسة, عربي

مستوطنون يقتحمون قرية جنوب نابلس ويحرقون المحاصيل الزراعية

جهينة نيوز:

اقتحم مستوطنون إسرائيليون مساء اليوم قرية الساوية جنوب نابلس بالضفة الغربية وشرعوا بحرق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية للفلسطينيين.

وذكرت وكالة وفا أن مجموعة من المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال اقتحمت القرية وشرعت بعمليات تخريب لممتلكات الفلسطينيين وحرق مساحات شاسعة من المحاصيل الزراعية وأشجار الزيتون.

وتقتحم مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي وتعتدي على الفلسطينيين وتخرب ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.


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