فرنسا: حزب ماكرون يخسر الغالبية البرلمانية

جهينة نيوز:

فقد حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام"، بفارق ضئيل الغالبية البرلمانية المطلقة، على الأقل مؤقتاً، بعد تشكيل كتلة سياسية تاسعة في الجمعية الوطنية الفرنسية، رسمياً يوم الثلاثاء

وكتب النواب في إعلان تشكيل تكتلهم المسمى "بيئة ديموقراطية تضامن"، والمؤلف من 17 نائباً "مستقلاً"، أنهم "لا ينتمون لا للغالبية ولا للمعارضة"، وينبثق هؤلاء من حزب "الجمهورية إلى الأمام".

ومع الكتلة الجديدة، يتراجع عدد نواب حزب ماكرون إلى 288 نائباً، دون عتبة الغالبية المطلقة (289 نائباً)، التي كان يحظى بها لوحده.

ويعتزم التكتل الجديد، وفق أعضائه، المساهمة في "طموح كبير بالتغيير الاجتماعي والبيئي".

وبإمكان الحزب الرئاسي أن يعتمد على حوالى 50 نائباً آخر من أحزاب وسطية، وسيتمكن حزب "الجمهورية إلى الأمام" من استعادة الغالبية المطلقة بسرعة، مع انضمام نائب إلى صفوفه يحلّ محلّ نائب مستقيل.

وتتمتع الجمعية الوطنية التي يتمّ انتخابها عبر الاقتراع العام المباشر من الشعب، بصلاحيات أكبر من صلاحيات مجلس الشيوخ، الذي يُنتخب أعضاؤه من خلال الاقتراع غير المباشر.

المصدر: وكالات