وزير الخزانة الأمريكية يحذر من "أضرار لا رجعة فيها" للولايات المتحدة بسبب جائحة كورونا

جهينة نيوز:

حذر وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، من تعرض اقتصاد الولايات المتحدة لأضرار"لا رجعة فيها" بسبب جائحة فيروس كورونا في حال عدم إعادة فتح المنشآت المغلقة في أقرب وقت.

وقال منوتشين، في تصريح أدلى به اليوم الثلاثاء خلال جلسة استماع افتراضية للجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن "هناك خطر حدوث أضرار لا رجعة فيها" في حال حافظت كامل الولايات على إجراءات الإغلاق لأشهر إضافية.

وأضاف وزير الخزانة أنه :من بالغ الأهمية إعادة الناس إلى أعمالهم بطريقة آمنة"، مشيرا إلى أنه "لا يجب أن يضحي أي عامل بحياته" لرفع المؤشرات الاقتصادية.

واعتبر منوتشين مع ذلك أن الولايات المتحدة "ستخرج من هذه الجائحة أقوى مما كانت عليه في أي وقت مضى"، متوقعا أن الاقتصاد سيسجل تحسنا في الربعين الثالث والرابع.

وسبق أن اعتبر رئيس المجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، جيروم باول، أن إحياء اقتصاد البلاد يمكن أن يبدأ قريبا، لكنه أكد أن إنعاشه بالكامل قد لا يحدث قبل الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا.

وأكد باول تعرض اقتصاد الولايات المتحدة لأضرار مدمرة وكبيرة، موضحا أن مستوى البطالة في البلاد قد يصل إلى 25% قبل بدء انخفاض هذا المؤشر، فيما لفت إلى أن خسائر إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني قد تبلغ نحو 20%.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بأكثر من 1.5 مليون حالة، وكذلك الأولى من حيث حصيلة ضحايا الجائحة بأكثر من 92 ألف حالة وفاة.

المصدر: وكالات