جهينة نيوز:

إجراءات جديدة بخصوص نظام التعليم المفتوحومفاضلة الدراسات العليا وتسجيل الطلاب في الجامعات

إجراءات جديدة بخصوص نظام التعليم المفتوح ومفاضلة الدراسات العليا وتسجيل الطلاب في الجامعات

اتخذ مجلس التعليم العالي في سورية عدة إجراءات جديدة تتعلق بنظام التعليم المفتوح ومفاضلة الدراسات العليا ودبلوم التأهيل التربوي وتسجيل الطلاب في الجامعات.

ووفق قرارات للمجلس تلقت جهينة نيوز نسخة منها اليوم يكلف الطالب الراغب بالتقدم إلى مفاضلة التعليم المفتوح بدفع سلفة مالية مقدارها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية ولا ترد هذه السلفة في حال تم قبوله في المفاضلة وسواء استكمل إجراءات التسجيل أم لم يستكمل وتعد هذه السلفة جزءا من رسوم تسجيل الطالب.

وأجاز المجلس للطلاب المسجلين في التعليم المفتوح التحويل بين البرامج المتماثلة في الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات وفق عدة شروط هي التقدم بطلب التحويل وفق المواعيد المحددة في التقويم الجامعي والحصول على موافقة عميدي الكليتين المحول منها والمحول إليها على أن يقتصر تحويل الطلاب من جامعة إلى أخرى على البرامج المتماثلة فيها.

ووفق قرار المجلس يتم التحويل للطلاب الناجحين والمنقولين إلى سنة أعلى من السنة الأولى ولا يجوز التحويل سوى مرة واحدة في الحياة الجامعية للطالب ما عدا حالات الضرورة القصوى التي يعود تقديرها لمجلس الجامعة المطلوب التحويل إليها كما لا يجوز التحويل في السنة الأخيرة إلا بالنسبة إلى الطلاب المستجدين فيها وفي هذه الحالة يكلف الطالب بجميع مقررات السنة الأخيرة في الجامعة المحول إليها حتى لو كان ناجحاً بها في الجامعة المحول منها.

وفق القرار لا يجوز تسجيل الطالب الحاصل على موافقة التحويل المتماثل قبل إجراء معادلة المقررات ولا يعفى من مقررات السنة الأخيرة حتى ولو كان ناجحاً بها لدى الجامعة المحول منها.

وسمح المجلس للطالب الذي تم قبوله بنتيجة مفاضلة الدراسات العليا وتم شطب قيده بسبب تقدمه إلى هذه المفاضلة في أكثر من جامعة في آن واحد بالتقدم إلى المفاضلة مجددا بعد مضي عامين على تاريخ شطب قيده من الدرجة وعلى أن يسدد رسوم التعليم الموازي في حال قبوله في المفاضلة العامة وضعف رسوم التعليم الموازي في حال قبوله في مفاضلة التعليم الموازي.

وقرر المجلس اعتماد عدة أسس فيما يتعلق بمفاضلة دبلوم التأهيل التربوي في الجامعات هي أن يتم إصدار نتائج مفاضلة القبول في الدبلوم قبل بدء العام الدراسي وأن يكون موعد بدء الدراسة في دبلوم التأهيل التربوي مع بدء الدراسة في المرحلة الجامعية الأولى وعدم قبول الطلبات الشرطية.

وسمح المجلس للطالب المقبول في دبلوم التأهيل التربوي بالتقدم إلى مفاضلة الدراسات العليا في العام نفسه ويسدد رسوم التعليم الموازي في حال قبوله وعلى أن يرقن قيده في درجة دبلوم التأهيل التربوي في حال تسجيله.

وفيما يتعلق بتسجيل الطلاب في الجامعات وافق المجلس على استمرار التسجيل في الجامعات الحكومية للطلاب القدامى والمستجدين المقبولين في العام الدراسي 2019-2020 الذين لم يتمكنوا من التسجيل حتى تاريخه بدءا من 1-6-2020 وحتى نهاية الدوام الرسمي من يوم 15-6-2020 ولا يجوز للطالب التقدم إلى الامتحانات إلا بعد إبراز وصل التسديد.