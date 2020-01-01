روسيا تندد بعقوبات الاتحاد الأوروبي غير الشرعية ضد سورية وتطالب برفعها فوراً

جهينة نيوز:

نددت وزارة الخارجية الروسية بالعقوبات الجائرة وغير الشرعية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ضد سورية، مطالبة برفعها فوراً لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان نشر على موقعها الالكتروني اليوم إننا ندعو الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات أحادية الجانب ضد سورية ونقترح عليه التضامن مع الشعب السوري والوقوف إلى جانبه في تصديه للتهديد الخطير الذي يمس الجميع دون استثناء والمتمثل بجائحة كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سورية أحادية الجانب وغير شرعية أصلاً واتخذت من خارج مجلس الأمن وبشكل التفافي حوله وكانت تعقد في السابق عملية إيصال المساعدة الإنسانية إلى سورية.

ولفتت الخارجي الروسية إلى أن مواصلة تطبيق تلك العقوبات بحجمها الكامل حالياً وفي ظروف انتشار جائحة كورونا غير إنسانية وتتناقض مع نداء الأمين العام للأمم المتحدة حول تخفيف وإيقاف /التقييدات الدولية/ التي تعرقل مكافحة الوباء الفيروسي.