أكبر بأربعة أضعاف... العثور على نسخة هرم خوفو في روسيا

جهينة نيوز:

قال رئيس نادي "وايلد نورث إكسبيديشن"، يفغيني سفيتوف، لوكالة "سبوتنيك" إن سياح الأورال اكتشفوا هرمًا ضخمًا في منطقة خانتي مانسيسك المستقلة الروسية، حيث يبلغ حجمه أربعة أضعاف حجم هرم خوفو المصري.

وفقا له، يتم استخدام فترة الشتاء والربيع دائمًا لإعداد الفرق للبعثات الصيفية، وكل صيف تسافر حوالي 20 فرقة صيد سمك إلى جبال الأورال القطبية. وقد قامت إحدى الفرق بطلب إجراء تغيير في المسار، الأمر الذي أدى إلى هذا الاكتشاف.

وأردف قائلا "بدأنا نكتشف تضاريس المنطقة، وتعيين المسار وحساب المسافات ودراسة الخرائط. وما أثار دهشتنا عندما درسنا التضاريس التي أراد الفريق الذهاب إليها عثورنا على هرم. ولم نصدق أعيننا في البداية. والأهم من ذلك تفاجأنا بأن الهرم متوافق بشكل مطلق مع أشعة الضوء ولا ينحرف أبدا ولا حتى درجة واحدة".

وأشار إلى أن الهرم بشكله كأنه نسخة طبق الأصل عن هرم خوفو في مصر، ولكنه أكبر منه بأربع مرات. حيث يبلغ طوله 230 كم وارتفاعه 147 متر. ويقع في منطقة خانتي مانسي ذاتية الحكم، وللوصول إلى هناك يجب استخدام المروحية.

واهتمت الجمعية الجغرافية الروسية بالهرم، وسيتم إرسال بعثة إلى المكان في الصيف من أجل دراسة الهرم.