الحرارة غداً أعلى من معدلاتها والجو سديمي شديد الحرارة في المنطقة الشرقية والجزيرة والبادية

الثلاثاء, 19 أيار 2020 الساعة 20:19 | شؤون محلية, أخبار محلية

الحرارة غداً أعلى من معدلاتها والجو سديمي شديد الحرارة في المنطقة الشرقية والجزيرة والبادية

جهينة نيوز:

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحدود 8 إلى 10 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بمرتفع جوي شبه مداري مرفق بكتلة هوائية حارة وجافة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً حاراً وصحواً بشكل عام وسديمياً شديد الحرارة في المنطقة الشرقية والجزيرة والبادية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز الـ 40 كم/سا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية تثير الغبار في تلك المناطق والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق 39/22

المنطقة الجنوبية 39/22

المرتفعات الجبلية 32/17

المنطقة الوسطى 40/22

المنطقة الساحلية 37/23

المنطقة الشمالية 39/22

منطقة الجزيرة 40/21

المنطقة الشرقية 43/25

منطقة البادية 41/23


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