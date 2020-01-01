قوات الاحتلال الأمريكي تداهم قرية الزر بريف دير الزور الشرقي تخطتف أحد سكانها

جهينة نيوز:

إمعاناً في سياساتها العدوانية في التضييق على الأهالي وترهيبهم قامت قوات الاحتلال الأمريكي مدعومة بمجموعات من “قسد” بمداهمة عدد من منازل الأهالي في قرية الزر بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت مصادر أهلية أن “قوات الاحتلال الأمريكي ومجموعات من (قسد) نفذت عملية إنزال جوي اليوم داخل قرية الزر بالريف الشرقي للمدينة وداهمت على إثرها عدداً من منازل المدنيين فيها وقامت بعمليات تفتيش خطف أحد السكان”.

وفرضت قوات الاحتلال الأمريكي في الـ 8 من الشهر الجاري حصاراً على مدينة البصيرة بريف دير الزور الشمالي ومنعت الأهالي من الدخول والخروج وذلك بالتزامن مع خروج أهالي بلدة محيميدة بمظاهرة نددوا خلالها بممارسات مجموعات “قسد” ضدهم واحتجاجاً على غياب الخدمات الأساسية في المناطق التي تسيطر عليها هذه المجموعات.