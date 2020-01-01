منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي تواجه أزمة جديدة

جهينة نيوز:

اعترض وزراء في الحكومة البريطانية على محاولة إعفاء نجوم الرياضة من الحجر الصحي، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الصحيفة "ذا صن" البريطانية أنه بموجب القيود الصارمة الجديدة التي فرضها رئيس الوزراء "بوريس جونسون"، سيتعين على جميع القادمين الجدد إلى المملكة المتحدة عزلهم لمدة 14 يوم، بما في ذلك الرياضيين، دون استثناءات، ما عدا شاحنات النقل والدبلوماسيين، ما يجعل السفر الدولي للاعبين أمراً مستحيلاً.

وأقنعت روابط الألعاب المهمة في البداية وزير الثقافة البريطاني "أوليفر دودن" بالحصول على إعفاء من هذا الشرط، لكن وزارة الصحة ومكتب مجلس الوزراء قد تجاوزا وزير الثقافة ورفضا هذا الاستثناء، حيث أشار مجلس الوزراء إلى أنه سيتم مراجعة قاعدة الحجر الصحي الجديدة الصارمة كل ثلاثة أسابيع طوال فصل الصيف.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، كان قد وضع خطة لإنهاء دوري أبطال أوروبا في شهر آب المقبل، لكن قرار الحجر الصحي البريطاني سيعني كارثة بالنسبة لناديي مانشستر سيتي وتشيلسي الانكليزيين، بعد بلوغهما دور الستة عشر لدوري الأبطال