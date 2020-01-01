بعد الحجز على أمواله، قرار جديد بحق "مخلوف"

جهينة نيوز:

أصدرت الحكومة قراراً جديداً بحق رجل الأعمال "رامي مخلوف"، المتخلف عن سداد مبالغ مترتبة على شركة سيريتل التي يرأس مجلس إدارتها، لصالح الهيئة العامة للاتصالات والبريد.

وينص القرار الذي أصدره مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على منع التعاقد مع رجل الأعمال السوري رامي مخلوف لمدة خمس سنوات مع الجهات التابعة للدولة، وذلك بناءً على اقتراح من وزير الاتصالات والتقانة المهندس " إياد محمد الخطيب".

وكانت وزارة المالية قد ألقت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء 19 أيار، الحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال السوري ورئيس مجلس إدارة شركة سيريتل رامي مخلوف، وأموال زوجته وأولاده.