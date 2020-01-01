عالما أوبئة بريطانية: هناك دلائل على أن الأطفال ربما لا ينقلون فيروس كورونا

جهينة نيوز:

قال خبيران بارزان في علوم الأوبئة، اليوم الثلاثاء، إن هناك دلائل أولية على أن الأطفال ربما لا ينقلون فيروس كورونا مثل الكبار، لكنهما حذرا من أن المناعة البشرية قد لا تصمد طويلا.

وصرحت الدكتورة روزاليند إيجو، وهي عضو في لجان توجه النصح للحكومة البريطانية بشأن أسلوب التعامل مع الأمراض المعدية، أمام أعضاء مجلس اللوردات بالبرلمان البريطاني، وقالت إن الدلائل تشير إلى أن الأطفال ربما لا ينقلون العدوى مثل الكبار.

وأضافت: "نعتقد أن الأطفال أقل عرضة للإصابة به حتى الآن، لكن هذا ليس مؤكدا، نحن متأكدون جدا أن الأطفال أقل عرضة لتداعياته الخطيرة، وهناك إشارات على أن الأطفال أقل نقلا للعدوى، ولكن ذلك غير مؤكد".

وأفاد جون إدموندز، عضو مجموعة الاستشارات العلمية البريطانية أمام اللجنة العلمية بمجلس اللوردات، بأن من المذهل أن الأطفال لا يلعبون، فيما يبدو، دورا يذكر في تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتابع إدموندز، الأستاذ بكلية لندن للصحة والطب الاستوائي: "من غير المعتاد ألا يكون للأطفال دور يذكر في نقل العدوى (كورونا) لأنهم يلعبون دورا رئيسيا في أغلب الأمراض التنفسية الفيروسية والبكتيرية، لكنهم لا يفعلون ذلك في هذه الحالة على ما يبدو"، مضيفا: "هناك حالة تفش واحدة فقط للفيروس مرتبطة بمدرسة، وهذا مذهل".

المصدر: "رويترز"