"إسرائيل" تتحضر لمواجهة هجوم إيراني

جهينة نيوز:

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية" إن مسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تلقوا اليوم الثلاثاء، توجيهات لمنشآت حساسة وبنى تحتية قومية لرفع مستوى التأهب والحذر تحسباً من هجوم "سايبر" إيراني، في أعقاب تقرير أمريكي تحدث عن هجوم سيبراني شنته إسرائيل ضد ميناء رجائي الإيراني.

ووفق وسائل الاعلام فقد رفعت وحدات دفاعية مضادة لهجمات سايبر في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهيئة السايبر القومية، مستوى التأهب والجهوزية لاحتمال التعرض لهجمات سيبرانية، بحيث أن التخوف في كيان العدو هو من مهاجمة مواقع إلكترونية رسمية، واستهداف خوادم وخدمات مختلفة، وزرع برامج إلكترونية ضارة.

ونشرت يوم أمس الاثنين صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تقريراً مفاده إن إسرائيل هي المسؤولة على الأرجح عن هجوم إلكتروني وقع هذا الشهر واستهدف أجهزة كمبيوتر في ميناء الشهيد رجائي في إيران، حيث وأكّد التقرير أن الهجوم تسبب في ارتباك الحركة عبر الممرات المائية والطرق المؤدية إلى الميناء.

وكان البرلمان الإيراني أقر قانوناً أمس الاثنين، بشأن مواجهة أعمال إسرائيل العدائية، ينص على إنشاء سفارة افتراضية في القدس.