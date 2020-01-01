عد شعوره بأعراض كورونا، ألقى بنفسه من شباك المستشفى

جهينة نيوز:

انتحر شاب مصري بطريقة مفزعة، عقب شعوره بأعرض الإصابة بفييروس كورونا المستجد، وذهابه إلى مستشفى الصدر بالعباسية.

وقام المواطن بالتخلص من حياته بالانتحار عن طريق إلقاء نفسه من شباك غرفته في مستشفى الصدر بالعباسية اليوم الثلاثاء حيث تقوم النيابة في المدينة بالتحقيق في الواقعة.

وبدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة ثان مدينة نصر، بلاغاً بسقوط مريض من الطابق الرابع بغرفته بمستشفى الصدر بالعباسية، وانتقل رجال المباحث للمكان وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتوفي توجه إلى المستشفى لشعوره بأعراض فيروس كورونا، وعقب حجزه في غرفة عزل بعد التأكد من اصابته بالفيروس، ألقى بنفسه من شرفة الغرفة وسقط جثة هامدة، وبمعاينة جثة المتوفي تبين إصابته بكسر في الجمجمة، ونزيف داخلي أودى بحياته، وتحرر محضر بالواقعة.

ووصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر إلى 12,764 ششفييت منها 3440 حالة، وتوفيت 645.