آخر مستجدات كورونا عربياً، حتى اللحظة

جهينة نيوز:

- وزارة الصحة السعودية تسجل 2509 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا.

- تسجيل 1073 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية.

- وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- الصحة القطرية تسجل 1637 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- وزارة الصحة المغربية تُعلن تسجيل وفاة جديدة و20 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وتعافي 132 مصاب.

- وزارة الصحة الإماراتية تسجل 873 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1214 حالة شفاء و3 وفيات.

- وزارة الصحة المصرية: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 645، والإصابات إلى 12764.

- وزارة الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات.

- الأردن تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 629 إصابة.

- وزارة الصحة العراقية تعلن تسجيل 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات.

- وزارة الصحة العمانية تعلن وفاة مقيمين اثنين مصابين بفيروس كورورنا، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات في السلطنة 25.