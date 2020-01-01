منظمة الصحة العالمية توافق على إجراء تحقيق مستقل بخصوص انتشار كورونا

جهينة نيوز:

وافقت دول منظمة الصحة العالمية على إجراء تحقيق دولي بشأن الاستجابة العالمية لجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث صدقت 194 دولة على قرار إجراء التحقيق أثناء الاجتماع السنوي الافتراضي للمنظمة.

ويسمح القرار أيضا بإجراء تحقيق في الدور الذي لعبته المنظمة إثر تفشي فيروس كورونا، كما ينص على إجراء "تقييم موضوعي ومستقل" للاستجابة الدولية.

ونشرت يوم أمس الاثنين وكالة "رويترز"، وثيقة توضح أن مشروع قرار دفع به الاتحاد الأوروبي وأستراليا يدعو إلى مراجعة مستقلة لأصول فيروس كورونا وانتشاره حظي بدعم 116 دولة في منظمة الصحة العالمية، وهو ما يكفي تقريبا لتمريره.

يذكر أنه عارضت الصين بشدة دعوة أستراليا الشهر الماضي لإجراء تحقيق دولي مستقل في أسباب ومصادر هذا الوباء، وقالت إنه من السابق لأوانه بدء التحقيق في أسباب انتشار فيروس كورونا ومصدره