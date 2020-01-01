روسيا تُخفض استثماراتها في الخزانة الأمريكية

جهينة نيوز:

خفضت روسيا استثماراتها في أذون الخزانة الأمريكية في شهر آذار الماضي بمقدار 3 مرات، إلى 3.85 مليار دولار، وفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ روسيا الاتحادية.

وزادت روسيا خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين استثماراتها في أدوات الدين الأمريكية، بعدما كانت قد قلصتها في كانون الأول من العام الماضي.

وقال رئيس غرفة التجارة الأمريكية في روسيا "ألكسيس رودزيانكو" مُعلقاً على خطوة التقليص الروسية: (إن قرار روسيا سحب أموالا من سندات الخزانة الأمريكية قد يرجع لعوامل السوق).

وهبطت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 و30 عام، في مطلع شهر آذار الماضي إلى مستويات قياسية، بعد قرار مفاجئ للبنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، إلى نطاق 1% - 1.25% بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا المستجد.