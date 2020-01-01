3 أندية أوروبية كبيرة تنظم بطولة لدعم الكفاح ضد كورونا

جهينة نيوز:

ينظم الثلاثي بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني وإنتر الإيطالي بطولة "كأس التضامن الأوروبي" عام 2021، بهدف البعث برسالة تضامن واستخدام العوائد لدعم البنية التحتية الطبية.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي الألماني كارل هاينتس رومينجيه: "عانت أوروبا بشدة من فيروس كورونا. تجمعنا علاقات صداقة قوية بأندية أوروبا الكبيرة".

وتابع: "رغم المعاناة والمشاكل ربما نحن في ألمانيا محظوظين لامتلاكنا نظام رعاية صحية أثبت قدرته على الصمود في هذه الأزمة، لكننا رأينا صورا مرعبة من إسبانيا وإيطاليا الأكثر تضررا في أوروبا من الوباء. نحن الألمان لدينا علاقة خاصة للغاية مع البلدين".

واتفقت الأندية الثلاثة على تنظيم البطولة عقب دراسة جداول المباريات واعتماد الوقت الذي سيكون من المتاح فيه اللعب أمام الجماهير.

ستواجه الفرق الثلاثة بعضها بعضا، حيث ستقام مباراة واحدة في كل مدينة: مدريد (ريال ضد إنتر)، ميلانو (إنتر ضد بايرن)، ميونخ (بايرن ضد ريال).

وأضاف رومينجيه: "الممرضات ومقدمي الرعاية الطبية والأطباء يقومون بعمل رائع في الوقت الرهان. نريد أن نشيد بما يبذلونه من مجهودات".

وأتم: "سيتم توجيه الدعوة إلى 5000 ممرض وطبيب ومقدم رعاية إلى أليانتس أرينا لحضور مواجهة ريال مدريد. نحن الأندية الثلاثة نريد أن نظهر تقديرنا واحترامنا لهؤلاء الأبطال".

سيتم التبرع بعائدات المباريات الثلاث إلى المرافق الطبية في إيطاليا وإسبانيا، حيث يرى بايرن أن مساهمته ترمز لوحدة أوروبا.