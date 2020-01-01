جهينة نيوز:

خلال استقباله سفير سورية.. عبد اللهيان يؤكد تواصل التعاون الاستراتيجي

أكد المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني في الشؤون الدولية أن طهران وموسكو ودمشق ستواصل تعاونها الاستراتيجي، وتعد مواجهة الحظر الإقتصادي الجائر للأعداء من مضامين التعاون الجاد بين الدول الثلاث.

ولدى استقباله سفير الجمهورية العربية السورية لدى طهران، عدنان حسن محمود، أشار حسين أمير عبداللهيان إلى السابقة العريقة للعلاقات بين البلدين، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية كانتا وماتزالان تتمتعان بعلاقات ممتازة واستراتيجية على الدوام، مؤكداً أن الدعم الإيراني لسوريا سيستمر حتى إلحاق الهزيمة التامة بالإرهاب.

وأضاف: إن طهران وموسكو ودمشق ستواصل تعاونها الاستراتيجي، وإن مواجهة الحظر الاقتصادي الجائر للأعداء، يعد من مضامين التعاون الجاد بين الدول الثلاث.

وأشار عبداللهيان إلى أهمية التعاون البرلماني في تنمية العلاقات بين البلدين، وقال: إنّ تطوير العلاقات البرلمانية له دور مؤثر في تنمية التعاون الثنائي المشترك، وإن الدبلوماسية البرلمانية للبلدين تساهم بشكل مؤثر في تحقيق السلام والأمن في المنطقة.

كما أكّد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في الشؤون الدولية، أهمية التعاون الاقتصادي بين طهران ودمشق، وقال: لدى انتهاء القيود المطبقة في مكافحة كورونا، لابدّ من تفعيل السياحة الترفيهية والدينية بين البلدين.

من جانبه، وصف السفير السوري لدى طهران العلاقات ببين البلدين بأنها في مستوى استراتيجي، مضيفاً أن الشعب السوري يثمّن دوماً الدعم المؤثر الذي تبديه الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وحيا السفير عدنان حسن محمود، ذكرى بطولات القائد الفريق الشهيد قاسم سليماني (بطل العالم في محاربة الإرهاب)، وقال: إنّ فشل أميركا وحلفائها على الصعيدين العسكري والسياسي، أدّى إلى أن تمارس الحرب الاقتصادية على الشعب السوري، وفي هذا المجال وبعون الله سنخرج منتصرين ومرفوعي الرأس.