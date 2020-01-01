البدء بتسيير رحلات السفر بين المحافظات اعتباراً من اليوم ولغاية الـ 30 من الشهر الجاري

جهينة نيوز

بهدف تسهيل عملية نقل المواطنين الراغبين بالسفر تم اليوم تسيير رحلات بين المحافظات وذلك بناء على قرار الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا إلغاء حظر التنقل المفروض بين المحافظات اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء ولغاية الـ 30 من الشهر الجاري مع الالتزام بحظر التجول الليلي واتخاذ الإجراءات الصحية الوقائية اللازمة.

وبدأت وسائل النقل منذ الساعة السادسة والنصف صباحاً بالتحرك من مراكز الانطلاق الأربعة بدمشق وهي كراج البولمان بالقابون ومركز انطلاق الشمال بالعباسيين ومركز انطلاق المنطقة الجنوبية كراج درعا والسويداء في باب مصلى وكراج السومرية حيث شهدت تلك المراكز حركة نشطة.