كورونا يرخي بظلاله على مبيعات السيارات الأوروبية!

جهينة نيوز

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء تراجع مبيعات السيارات الأوروبية في نيسان الماضي إلى مستوى قياسي منخفض في ظل القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا في أنحاء القارة العجوز.

وقال اتحاد صناعة السيارات الأوروبي نقلا عن "رويترز" إن مبيعات سيارات الركوب الجديدة في نيسان الماضي انخفضت بنسبة 78.3 بالمئة إلى 282182 سيارة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية.

وسجلت المبيعات تراجعات في خانة العشرات بجميع أسواق الاتحاد الأوروبي، ولا سيما إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا، التي عصفت بها الجائحة على نحو خاص، والتي شهدت انخفاضات بنسبة 97.6 بالمئة و97.3 بالمئة و96.5 بالمئة على الترتيب.

وهوت مبيعات السيارات بنسبة 61.1 بالمئة في ألمانيا و88.8 بالمئة في فرنسا.

وبدأ كبار مصنعي السيارات الأوروبيون إعادة فتح المصانع واستئناف الإنتاج بشكل جزئي في ايار الجاري، لكن تدني الطلب دفع مصنعين مثل شركة "فولكسفاغن" إلى وقف إنتاج بعض الموديلات.