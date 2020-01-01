احتراق حقول القمح والشعير بمحيط رأس العين بسبب حريق قرب نقطة للاحتلال التركي

جهينة نيوز:

تسبب حريق نشب بالقرب من نقطة للاحتلال التركي بريف رأس العين باندلاع حرائق في حقول القمح والشعير في قرى عدّ’ بمحيط المدينة شمال غرب الحسكة.

وذكرت مصادر محلية من المنطقة لوكالة "سانا" أن حريقاً انطلقت شرارته، صباح اليوم، من جانب نقطة للاحتلال التركي جنوب مدينة رأس العين تسبب لاحقاً باندلاع حرائق عدة أتت على مساحات واسعة من حقول القمح والشعير في قرى المناجير والأهراس والعامرية وتل عطاش وعرات أبو بكر التابعة لمنطقة رأس العين بالريف الشمالي الغربي لمدينة الحسكة.

ولفتت المصادر إلى تعمد قوات الاحتلال التركي وكما جرت العادة بافتعال هذا الحريق في إطار ممارساتها الإرهابية للضغط على الأهالي ودفعهم لترك مناطقهم عبر تخريب ممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية في وقت يتسبب فيه الاقتتال المتواصل منذ أسابيع بين التنظيمات الإرهابية الموالية للنظام التركي باندلاع العديد من الحرائق التي أتت على مئات الدونمات المزروعة بمحصولي القمح والشعير الاستراتيجيين في مختلف مناطق انتشار تلك المجموعات الإرهابية والمناطق المجاورة لها على امتداد ريف الحسكة.

واحترقت في السادس عشر من الشهر الجاري عشرات الدونمات من حقول القمح والشعير بريف الحسكة من جراء الحرائق التي افتعلتها التنظيمات الإرهابية الموالية للنظام التركي في محيط بلدة تل تمر شمال غرب الحسكة في إطار الاقتتال الدائر فيما بينها للسيطرة على محاصيل الحقول الزراعية العائدة للأهالي.