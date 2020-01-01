% تراجع إنتاج النفط الصخري بحسب توقعات أمريكية

جهينة نيوز:

توقّعت وزارة الطاقة الأمريكية انخفاضاً في إنتاج النفط الصخري في البلاد في شهر حزيران المقبل بمقدار 2.5%، بالمقارنة مع مستوى الإنتاج المسجل في أيار الجاري.

ووفقاً لتقديرات الإدارة، فإن إنتاج النفط الصخري سيشهد في حزيران أدنى مستوياته منذ آب 2018، وسط مواصلة المنتجين كبح الإنتاج منذ آذار الماضي في ظل وفرة في المعروض وهبوط حاد في الطلب بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ورجحت إدارة معلومات الطاقة بوزارة الطاقة الأمريكية في تقرير جديد أصدرته، الإثنين، أن تقلص كبرى الشركات للنفط الصخري من مستويات الإنتاج في حزيران بواقع 197 ألف برميل يومياً ليبلغ إلى 7822 مليون برميل يومياً بشكل إجمالي.

وتوقعت الإدارة أن يسجل الانخفاض الأكبر للإنتاج في حقل "بيرميان" الممتد من ولاية تكساس إلى نيومكسيكو، الذي يعد الحقل الأكبر والأساسي لقطاع صناعة النفط الأمريكي، وذلك بمقدار 87 ألف برميل يوميا ليبلغ الحجم الكلي 4.29 مليون برميل يوميا.

أما حقل "أناداركو" الواقع أيضاً في الحوض البرمي، فتوقعت الإدارة أن ينخفض الإنتاج فيه بواقع 28 ألف برميل يومياً ليبلغ 434 ألف برميل.

وأشارت الإدارة إلى تقليص الإنتاج في الحقول الكبيرة الأخرى بعد "بيرميان" و"أناداركو"، وهي "نيوبرارا" (بواقع 24 ألف برميل حتى 636 ألف برميل يوميا)، و"باكين" ثاني أكبر الحقول النفطية في الولايات المتحدة والعالم (بواقع 14 ألف برميل حتى 1.114 مليون برميل يومياً)، و"إيغل فورد" (بنسبة 36 ألف برميل يومياً ليبلغ 1.174 مليون برميل يومياً).

ورأت الهيئة أن يشهد حقل "هاينيسفيل" الحد الأدنى من خفض الإنتاج بمقدار ألف برميل فقط، ليبلغ 36 ألف برميل يومياً في حزيران.

ورجحت عدم تغيير مستوى الإنتاج في حقل "آبالاتشيا" حيث سيستقر عند 138 ألف برميل يومياً.

إضافة إلى ذلك، توقّعت الإدارة خفض إنتاج الغاز في الحقول المذكورة في حزيران بواقع 779 ألف قدم مكعب، ليبلغ الحجم الإجمالي 81.47 مليار قدم مكعب في اليوم واحد.