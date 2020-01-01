جهينة نيوز:

حلب تبدأ بتنفيذ قرار التنقل بين المحافظات وبجهوزية كاملة

بدأت محافظة حلب صباح اليوم الثلاثاء بتنفيذ قرار الفريق الحكومي المعني بوضع استراتيحية للتصدي لوباء كورونا والذي سُمح بموجبه التنقل بين المحافظات اعتباراً من اليوم الثلاثاء ولغاية ٣٠ من الشهر الجاري، وذلك بعد أن أنجزت استعداداتها لتطبيق القرار.

واستبقت الجهات المعنية في مجلس مدينة حلب تنفيذ القرار بالمبادرة الى شن حملة تنظيف وتعقيم داخل محطة انطلاق “الراموسة” ومكاتب السفر فيها إضافة الى غسل وتعقيم الشوارع المحيطة بالمحطة، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي المختص في مجلس محافظة حلب كميت عاصي الشيخ أنه جرى تجهيز أحواض تعقيم السيارات في مدخل المدينة “ورفد الفرق الطبية فيها بالتنسيق مع مديرية الصحة، وخصوصاً في مدخل المدينة الغربي المؤدي إلى العاصمة دمشق، لاتخاذ الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة لفحص المواطنين القادمين إلى المدينة، وذلك في سياق الاجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا”.

وتوقع صاحب مكتب سفر لـ “الوطن” ان تزداد حركة التنقل من حلب وإليها عما كانت عليه في المرة الماضية، والتي سمح فيها بالتنقل بين المحافظات السورية “لرغبة الكثير من الأسر بقضاء فترة عيد الفطر السعيد في مدنها وبلداتها الأم، ومع استقرار عدد الإصابات وحصرها بالفيروس المستجد”.