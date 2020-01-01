إخماد ثمانية حرائق في درعا بعضها مجهول الأسباب

جهينة نيوز:

أخمد فوج إطفاء درعا، مساء أمس، ثمانية حرائق نشبت في أراضٍ زراعية بمناطق متعددة من المحافظة.

وبيّن العقيد محمد محاميد قائد فوج الإطفاء في تصريح لوكالة "سانا" أن عناصر الفوج تعاملوا مع ثمانية حرائق متنوعة نشبت في مناطق عدة بالمحافظة، مشيراً إلى أن السبب الرئيس لاندلاع هذه الحرائق هو ارتفاع درجات الحرارة إضافة إلى أسباب أخرى مجهولة.

وأوضح محاميد أنّ الحرائق اندلعت في الأراضي الزراعية المزروعة بالأشجار والأعشاب اليابسة ما بين بلدات داعل وطفس وخربة غزالة وجدل إضافة إلى حرائق عدة في مدينة درعا نشبت أيضاً في الأشجار والأعشاب اليابسة.

وأشار محاميد إلى أن عناصر الفوج أخمدوا أيضاً حريقاً اندلع في محولة كهرباء في حي الكاشف الشرقي بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال.

ودعا محاميد المواطنين إلى التحلي بأعلى درجات الوعي تجاه عملية التخلص من الأعشاب اليابسة التي تنتشر على الأغلب بالقرب من الأراضي المزروعة بمحصول القمح والأشجار المثمرة وكذلك الإبلاغ عن أي حريق مهما كان حجمه.