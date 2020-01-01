بومبيو يشكر تركيا على المساعدة والحماية الشخصية

جهينة نيوز:

قدّم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، الشكر لأنقرة على مساعدتها الولايات المتحدة في محاربة فيروس كورونا.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية، أمس الإثنين، أن الوزيرين بحثا التعاون في مجال محاربة فيروس كورونا، بما في ذلك مسائل عودة المواطنين الأمريكيين والأتراك إلى بلديهم وجهود الناتو لمكافحة الوباء.

وأضاف البيان أن الوزير بومبيو شكر تركيا على تقديم وسائل الحماية الشخصية.

وبحث الوزيران كذلك حالة العلاقات الثنائية بين البلدين، ولاسيما مسائل الاقتصاد والأمن.

وكانت تركيا قد أرسلت في وقت سابق حزمة مساعدات للولايات المتحدة للتصدي لانتشار فيروس كورونا في البلاد.