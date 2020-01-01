ترامب يقي نفسه من كورونا بتعاطي "هيدروكسي كلوروكوين"!

جهينة نيوز:

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الإثنين عن تعاطي "هيدروكسي كلوروكين" وهو دواء للملاريا رغم التحذيرات الطبية بشأن استخدامه كدواء وقائي ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وقال ترامب للصحفيين "كنت أتناوله في الأسبوع والنصف الماضيين. قرص كل يوم". وقال إنه لم تظهر عليه أي أعراض.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه تم الإعلان عن بعض الأمور المهمة وهناك أمور أخرى سيتم الإعلان عنها فيما يتعلق بعلاج ولقاحات فيروس كورونا.

وقال ترامب في اجتماع مائدة مستديرة في البيت الأبيض مع مديرين تنفيذيين لعدد من المطاعم وقادة في قطاع الضيافة "لقد كان يوما مهما جدا فيما يتعلق بالعلاج... واللقاح. تم إحراز تقدم هائل. بعض الإعلانات الكبيرة قادمة... وارتفع السوق بما يقرب من 1000 نقطة".