تسجيل 51 حالة انتحار منذ بداية العام.. وحلب في المرتبة الأولى

جهينة نيوز:

أكد مدير عام الهيئة العامة للطب الشرعي الدكتور زاهر حجو في تصريح لـ” تشرين” أن إجمالي حالات الانتحار في سورية منذ بداية هذا العام وحتى تاريخ 10/ 5 بلغت 51 حالة منها 36 ذكوراً و15 إناثاً، بين الحالات قاصرون دون سن 18 وهم 5 ذكور و 8 إناث، لافتاً أن الانتحار شنقاً احتل المرتبة الأولى وبلغ عدد المنتحرين فيها 24 حالة، وبالمرتبة الثانية الانتحار بالطلق الناري وعدد المنتحرين فيه 10، تليها الانتحار عن طريق السقوط من شاهق وعددهم ثماني حالات، بينما كان هناك خمسة منتحرين بتناول السموم .

د: حجو ذكر أنّ أكثر حالات الانتحار في محافظة حلب حيث وصلت الحالات إلى 9، السويداء 7 حالات، ومثلها في ريف دمشق، وفي كل من دمشق وحمص وحماة 6حالات، اللاذقية 5 حالات، طرطوس 3 حالات، مشيراً إلى أن معدل حالات الانتحار هذا العام ربما يقترب من المعدل السنوي للعام الماضي والذي وصل120 حالة انتحار، كاشفاً أن أسباب الانتحار متعددة منها تتعلق بالضغوطات اقتصادية وأيضاً أسباب عاطفية إضافة إلى فشل الدراسة وأيضاً العمل وغيرها..

انتحار مواطن واحد يعد خسارة وكارثة لأن حياته ليست ملكه وإنما ملك المجتمع أيضاً، لذلك نأمل إقامة مراكز نوعية وخط ساخن بهدف مساعدة الشخص الذي لديه رغبة في الانتحار وهيئة الطب الشرعي مستعدة لتنفيذ هذه الخطوة حسب ما قاله مدير عام هيئة الطب الشرعي، وأن الخطورة تكمن أن الشنق باتت الأكثر استخداماً والدليل أن حوالي 50% من الحالات تمت بهذه الطريقة، منوهاً أنها ثقافة غريبة لم تكن موجودة سابقاً، وهنا نرى أن دور الإعلام والميديا سلبي في هذا الموضوع حيث يتعلم من يرغب بالانتحار طريقة الشنق من الانترنت واليوتيوب، في الوقت الذي يفترض أن تعمل وسائل الإعلام على تحفيز الشباب على الحياة، أحياناً نشعر أن بعض وسائل الإعلام في بعض المسلسلات تمجد المنتحر كما حدث في أمريكا وغيرها من الدول، حتى في بلدنا بدؤوا يتعلمون طريقة الشنق وهذا الموضوع خطير جداً، منوهاً أن كل ذلك نتيجة انفتاح العالم والانترنت الذي أصبح متاحاً لدى الجميع .