التموين تحدّد أسعار الخضر والفواكه يومياً بالتشاور مع تجار سوق الهال

جهينة نيوز:

صرّح عضو لجنة تجار ومصدري سوق الهال أسامة قزيز لـ«الوطن» بأن هناك لجنة من التموين في سوق الهال، تقوم يومياً بدوريات صباحية لسبر الأسعار في السوق، ومن ثم تقوم بالتشاور مع بعض تجار سوق الهال، لتحديد أسعار الخضر والفواكه، وبالتالي إصدار نشرة يومية بالأسعار.

واعتبر أن الأسعار الصادرة يومياً، منطقية وقريبة من الواقع، بنسبة 90 بالمئة، وأكد عدم وجود أي فكرة أو مقترح لإطلاق صفحة على الفيسبوك يتم من خلالها تحديد الأسعار اليومية بالجملة والمفرق بدقة وتكون عبارة عن منبر، للمواطنين، لنقل الأسعار الصحيحة، ويشتكي من خلالها المواطنون، في حال وجود أي خلل أو تلاعب بالأسعار.

ورأى أنه طالما تقوم التموين بسبر الأسعار يومياً في سوق الهال، وتأخذ برأي تجار السوق، وتضع الأسعار القريبة من مقترحاتهم، وتصدر نشرة بناء على هذا الأمر، فلا داعي لإنشاء مثل الصفحة.

وأشار إلى عدم وجود أي جدوى أو فائدة من إصدار فاتورة يتم من خلالها تحديد سعر مبيع الجملة والمفرق، في ضبط الأسعار، وتوحيدها في أسواق المفرق، لأن تاجر المفرق يشتري «فلينة» الخضر أو الفواكه التي تحتوي نوعا أول وثانيا وثالثا، ويقوم بفرزها، وتحديد سعرها حسب نوعها، لذا لا يمكن توحيد الأسعار أو جعلها قريبة من بعضها.

وبين أن بعض تجار المفرق يلجؤون لإخفاء فاتورة الخضر والفواكه عن التموين، عمداً، لأن أسعار المواد الموجودة فيها تكون أقل من أسعار النشرة الصادرة يومياً من التموين، وذلك بهدف تحقيق أرباح زائدة.