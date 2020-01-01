بدء توزيع بطاقات امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية بالحسكة.

جهينة نيوز:

بدأ طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة في محافظة الحسكة باستلام بطاقاتهم الامتحانية للعام الدراسي الحالي.

وقالت مديرية التربية في محافظ الحسكة، إنه بإمكان الطلاب النظاميين استلام بطاقاتهم الامتحانية من مدارسهم في مدينتي الحسكة والقامشلي.

أما الطلاب الأحرار فبإمكانهم استلام بطاقاتهم من دائرة الامتحانات في الحسكة أو المجمع التربوي في القامشلي.

هذا ويتم تسليم البطاقة_الامتحانية للطلاب بشكل شخصي أو عن طريق وكيل قانوني حصراً.

ولم تدل مديرية التربية بمعلومات عن عدد طلاب شهادتي الإعدادية والثانوية في عموم المحافظة، أو عدد المراكز الامتحانية.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية العامة بكافة فروعها في 21 حزيران/يونيو المقبل، بينما ستبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية في 22 من الشهر نفسه.