أبراج الثلاثاء 19 أيار مع سمر عمران

جهينة- خاص

مولود 19-5: متسلط وقوي الإرادة ويهدف للحقيقة سواء في الحياة أو الحب.. يؤمن بالتعمق و ويكره السطحية والخسارة وأهدافه واضحة ولايخاف الصعاب قوي جداً تجاه الإطراء والغزل.

قد تجد نفسك الفترة القادمة أمام طاقة أكثر في الفترة القادمة ووضع يتعلّق بالبيت أو الأصدقاء وعمل جديد وفرصة حقيقية تتطلب جهداً طويل المدى ودرجة عالية من الانضباط، للبعض مشكلات بسبب تحويل مشترك أو إرث، وللبعض علاقات شخصية تهدد بالغموض والإثارة.. دعم مميز من الأحبة وتعطي وقت لهم لتعزيز التفاهم المتبادل في الشهور 7و9و 11.. حظاً سعيداً.

الحمل:

القمر في برجك هذا يعني أنك تحقق أحلامك وتكون صداقات.. هدوء بعد العاصفة وتقف على قديمك مجدداً وتتنازل في بعض المواقف.. لاتهمل معاملاتك لأنك تجد اليوم أحوبة وتجد من يقف إلى جانبك وتكتشف الصديق من العدو.. اليوم القوة لك.

الثور:

يوم متطلب ويسلّط الضوء على سلبياتك وأخطائك وأعمالك البسيطة... لطف الأجواء لتخفيف الأذى عنك والضغط ومارس صلاحياتك.. ربما تتفرد برأيك وتشعر بتملل حولك.. أعمال كثيرة وتحضّر لمشروع اجعله بعيداً عن الارتجال لأن اليوم يتطلب منك الهدوء والحكمة.

الجوزاء:

الحيوية عالية والأجواء إيجابية.. نجدك متيقظاً أكثر وسماؤك مفتوحة وتفرح لانفراج وتحسين علاقات وتنظم واجباتك.. اليوم جيد مع الأصدقاء والنشاط الاجتماعي.

السرطان:

يوم متعب ومصاعب .. فكّر بنفسك لتجد حلاً لأوضاعك.. الطاقة تجذب المؤامرة وبعض الانتقادات لذلك ثبّت أعمالك وجداراتك ولاتتمرد وانتبه لصحتك.. وحاول تلطيف الأجواء وحاذر الاستفزاز لاسيما أنّ الفترة مشحونة مع الغرباء.

الأسد:

يوم جيد تتوضّح فيه بعض الأمور وتكشف الأسرار ولإيجاد الحلول والدعم فيه من كل جانب.. وجيد أيضاً للأوراق والسفر والنجاح بانتظارك.. أنت اليوم مستعد للقيام بتجربة جديدة أو مشوار.

العذراء:

أمور مالية مشتركة وتأخير ببعض المعاملات وبلبلة بالمصاريف.. نظّم واجباتك وحدد أولوياتك.. وقت لكسب الفرص واقتناصها.

الميزان:

تراجع ومتاعب ولاسيما على صعيد شركاء العاطفة أو العمل.. استرخ حتى تكتشف الخطأ وتنشط العواطف وتستعيد الثقة.. تختلق المشكلات لاتخالف الرأي ولاتتحدى وعالج أمورك العائلية ولا تتظاهر بالمرض كن حذراً بشكل عام.

العقرب:

تقوم بحركة بنّاءة وتظهر خبرة ومهارة وربما تتعقد المواضيع بسبب تراكم العمل واطلب مساعدة ولاحق عملك شخصياً وكن متيقظاً للأممور الخاصة بك.. وانتبه لصحتك وصحة المقربين.. هناك استفزاز وفترة مشحونة بالتوتر لأنك تتنقل بأكثر من مكان.

القوس:

نجاح بلقاءات وتطورات ويحالفك الحظ بنشاط اجتماعي شخصي وتعرف لقاء رومانسياً وتعيش لحظات جميلة وتغيير مكان الإقامة أو فرح بنجاح أحد أفراد عائلتك.. يوم للعلاقات الاجتماعية والأفكار الجديدة.

الجدي:

نزاع مع أحد أفراد العائلة أو العمل.. قد يعرقل أحدهم خطواتك.. يوم للتصليح والأعطال والضغط.. كن حذراً ومرناً مع عائلتك ولاتلجأ للمواربة.

الدلو:

تتصرف بحكمة وتسيطر على النقاشات.. يوم ناجح للدفاع عن أي شيء وتطلق مهارات جديدة وخطواتك جديدة وتنقل وسفر قصير وجيران وتجد أجوبة لبعض الأمور، لكن لاتتكلم بقسوة ولاتنتقد أحداً لأن الفترة فيها تشنج على صعيد المحيط.

الحوت:

تتصرف بذكاء ومفاجأة مع حلول للأوضاع المالية.. ربم اهناك انفراج بسبب سداد دين أو شيء قديم وتنجز أعمالك وأجواء أكثر رقة.. كن مطمئناً اليوم واستفد من هذا النهار.