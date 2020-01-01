ماكرون يعترف: أوروبا وقعت في الخطأ مع بداية أزمة كورونا

جهينة نيوز:

علّق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمــرض "كـــوفيد-19"، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك بالفيديو كونفرانس مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وقال ماكرون إن أوروبا "وقعت في الخطأ مع بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، ويجب أن نستنتج العبر من ذلك".

ودعت كل من فرنسا وألمانيا لإنشاء مخزون استراتيجي أوروبي مشترك من الأدوية والمعدات الصحية، وذلك كما جاء في مؤتمر صحفي لميركل وماكرون.

واقترحت كل من ألمانيا وفرنسا، اليوم الاثنين، خطة نهوض أوروبية بقيمة 500 مليار يورو بهدف إعطاء دفعة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي المتضرر من أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال مؤتمر صحافي مشترك عبر الفيديو (من باريس وبرلين) عن اقتراحهما للخطة التي من شأنها أيضاً أن تسمح بتعزيز السيادة الصحية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي.

وقالت ميركل إنه "يجب القيام بجهود هائلة" للخروج من الأزمة ومكافحة تداعياتها، مؤكدةً أن "ألمانيا وفرنسا جاهزتان لهذه المهمة".

واعتبرت المستشارة الألمانية أن "أزمة فيروس كورونا بيّنت لنا النقص الذي يعاني منه الاتحاد الأوروبي"، مضيفةً أن "هذه الأزمة هي أكبر تحد يواجهه الاتحاد منذ نشأته".